На Украине пресекли контрабанду медицинских масок

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Украинские пограничники не позволили контрабандистам переправить 3,6 тыс. одноразовых медицинских масок в Румынию.
На Украине пресекли контрабанду медицинских масок
  • ©dpsu.gov.ua

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Уточняется, что информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили ранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.

«Около 01:00 пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от государственной границы пять полиэтиленовых пакетов. В них были одноразовые медицинские маски. Всего предприимчивые правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, нарушителей закона задержать не удалось. Они, вероятнее всего, скрылись на мотоцикле, на что указывают оставленные на земле следы разворота транспортного средства.

Ранее сообщалось, что на Украине зафиксировали дефицит медицинских масок.

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