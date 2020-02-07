На Украине зафиксировали дефицит медицинских масок

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Дефицит медицинских масок наблюдается на Украине. Об этом сообщил генеральный директор директората общественного здоровья украинского Минздрава Андрей Скипальский.
На Украине зафиксировали дефицит медицинских масок
  • РИА Новости

«В Минздраве Украины состоялась встреча под председательством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок и их поставщиками. Поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, были обсуждены определённые меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях», — приводит его слова УНН.

4 февраля RT писал, что в адрес Росздравнадзора и Роспотребнадзора было направлено обращение с инициативой запретить аптекам поднимать цены на маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний. 

Позднее ФАС пообещала наказывать за завышенные цены на медицинские маски в России.

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