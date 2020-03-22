На Украине составили 1415 админпротоколов о нарушении карантина

Украинские полицейские составили 1415 административных протоколов в отношении нарушителей карантина.

Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции.

«Полицейские составили 1415 административных протоколов в отношении нарушителей по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КУоАП», — говорится в заявлении.

Уточняется, что правоохранительными органами также начато девять уголовных производств по ст. 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений»).

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооружённых сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.