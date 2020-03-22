ВСУ будут патрулировать города Украины из-за коронавируса

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
ВСУ будут патрулировать города Украины из-за коронавируса
  • Reuters

«В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введённых с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населённых пунктах и военных гарнизонах начнётся совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооружённых сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии», — приводит УНИАН сообщение украинского Минобороны.

Отмечается, что военные будут оснащены средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за последние сутки возросло с 41 до 47.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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