Медведчук: скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) в скором времени поставит стране новые условия для дальнейшего финансирования.
Медведчук: скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ
  • РИА Новости

«Скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ… Появятся новые требования… не только требования Всемирного банка, МВФ, это политика по отношению к Украине как к стране, которая является если не колонией, то полуколонией», — цитирует Медведчука пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По мнению политика, Киев пытается любой ценой получить очередной «непонятно какой транш МВФ».

«Мы идём по пути того, что она (Украина. — RT) разваливается... И если мы не возьмёмся за ум, если не займёмся вопросами, связанными с экономикой, если будем продолжать потакать западным фондам и международным корпорациям, МВФ и Всемирному банку в вопросах развития экономики, то провалимся полностью», — подчеркнул Медведчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие финансирования МВФ с неделей жизни без воды.

Медведчук, в свою очередь, выразил мнение, что Украина находится под прямым внешним управлением МВФ.

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