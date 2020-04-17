Зеленский высказался о ситуации с деньгами МВФ для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие на Украине денег из Международного валютного фонда (МВФ) с неделей жизни без воды.

Соответствующие параллели он привёл в эфире телепрограммы «Свобода слова».

«Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать? А зачем нам довести ситуацию до дефолта? А зачем нам все эти испытания? Их и так много... А зачем, если у нас действительно есть такая поддержка? Она для нас важна», — цитирует его «112 Украина».

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что МВФ осуществляет прямое внешнее управление Украиной «привычными для него циничными методами».