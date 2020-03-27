Медведчук заявил о попадании Украины под внешнее управление МВФ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) осуществляет прямое внешнее управление Украиной «привычными для него циничными методами».

Об этом пишет «112 Украина».

«Международный валютный фонд осуществляет прямое внешнее управление Украиной привычными для него циничными методами… МВФ идёт на открытый шантаж, вынуждая власть согласиться на его требования и принять законы в отношении банковской системы и, главное, в отношении продажи земель сельскохозяйственного назначения», — указал он.

Вместе с этим политик выразил мнение, что Украина не может рассчитывать на помощь МВФ, в связи с чем Киев должен вести переговоры о предоставлении помощи с Россией, Китаем и другими странами.

Ранее сообщалось, что Украина может получить финансовую помощь от МВФ в размере $10 млрд.