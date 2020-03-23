СМИ: Украина может получить от МВФ $10 млрд

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Украина может получить финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $10 млрд.
СМИ: Украина может получить от МВФ $10 млрд
  • Reuters

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник в Нацбанке Украины. 

Уточняется, что из этой суммы $5,5 млрд могут стать частью трёхлетней программы, а $4,5 млрд — помощью для борьбы с коронавирусом. 

Вместе с этим портал указывает, что на Украине рассматривают и другой вариант — увеличение финансирования в рамках программы EFF примерно в $10 млрд.

«ЕFF — понятный нам инструмент поддержки, по которому достигнуто предварительное согласие на $5,5 млрд. Можно увеличить объём этой программы и отдать полностью или частично правительству первый, увеличенный с $0,6 млрд до $2—2,5 млрд транш на перекрытие насущных потребностей в связи с коронавирусом», — сказал собеседник из НБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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