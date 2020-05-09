«Для многих это по-прежнему важный символ»: возможна ли на Украине отмена запрета на георгиевскую ленточку

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий отменить запрет на ношение георгиевской ленты. Автор этой инициативы — депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич. Двухцветная лента к ордену Святого Георгия, ставшая на постсоветском пространстве одним из символов победы в Великой Отечественной войне, была законодательно запрещена на Украине в 2017 году. За её демонстрацию нарушителям грозит штраф и административный арест. Источники RT в украинских политических кругах отмечают, что многие граждане республики продолжают воспринимать ленту как символ мужества. При этом эксперты полагают, что официальный Киев продолжит политику исторического ревизионизма.

На Украине предложили отменить действующий запрет на ношение георгиевской ленточки. Соответствующий законопроект 8 мая зарегистрировал в Верховной раде депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Внесённый парламентарием документ носит название «Проект закона о признании утратившим силу закона Украины «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Напомним, что закон о запрете георгиевской ленточки вступил в силу на Украине в июне 2017 года. Согласно его положениям, на территории страны запрещены публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение ленты или её изображения.

За нарушение предусмотрен штраф размером до 2,5 тыс. гривен (около 6800 рублей) первично и до 5,1 тыс. гривен (около 14 тыс. рублей) при повторном случае. Кроме того, нарушителям могут назначить административный арест на срок до 15 суток. Украинские органы правопорядка вправе изымать георгиевскую ленту, а также предметы с её изображением и характерной расцветкой.

Андрей Парубий, который в 2016—2019 годах занимал пост спикера Рады, обосновал необходимость принятия этой инициативы столкновениями между националистами и гражданами, празднующими День Победы, в ряде городов Украины.

Акция протеста в Киеве в День Победы, 2016 год

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© Gleb Garanich

В мае 2019-го Государственная пограничная служба Украины заявила, что может запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты.

Комментируя последнюю инициативу Шуфрича, источник RT в партии «Батькивщина» допустил, что этот законопроект может дать администрации Владимира Зеленского повод пересмотреть «непродуманные решения», принятые предыдущим руководством страны.

«Запрет на ношение георгиевской ленты был принят при Порошенко, который пытался интегрировать Украину в ЕС, избавляясь от советской и российской атрибутики. Но, как видим, ничего не получилось. Для многих украинцев георгиевская лента по-прежнему важный символ», — отметил депутат.

В свою очередь, собеседник RT из партии «Голос» считает, что инициатива Шуфрича уже получила определённый резонанс.

«Важную роль на Украине играют настроения радикалов, которые, конечно, будут против такого решения. Власти к ним прислушиваются, поэтому, вероятнее всего, этот закон не будет принят. Но это никак не отразится на настроениях обычных украинцев, которые продолжают воспринимать георгиевскую ленту как символ мужества», — заявил представитель партии.

Декоммунизация Победы

Напомним, что во времена администрации Порошенко на Украине был также принят закон о декоммунизации, который предусматривал запрет на использование советской символики и осуждение действий СССР на государственном уровне. В рамках этой инициативы было переименовано множество населённых пунктов и улиц, демонтировались памятники советским государственным и военным деятелям, в том числе полководцам, командовавшим Красной армией в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с так называемой декоммунизацией на Украине активно шёл процесс ревизии истории периода Второй мировой. После государственного переворота 2014 года им активно занимается Украинский институт национальной памяти.

Шествие Бессмертного Полка в Киеве, 9 мая 2018 года

Reuters

© Gleb Garanich

День Победы, по традиции отмечавшийся 9 мая, с 2015 года на Украине носит название День победы над нацизмом. При этом киевские власти фактически игнорируют праздник на государственном уровне, а основные мероприятия проводят 8 мая — по западноевропейскому образцу.

В феврале 2020 года глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая.

В конце апреля на сайте Института национальной памяти появилась публикация, где содержались тезисные рекомендации касательно этого праздника, в частности пункт о том, что ни одна страна не может претендовать на признание своей определяющей роли в победе над нацизмом.

Вторая мировая война представляется как следствие «сговора антигуманных режимов» — нацистской Германии и СССР. При этом игнорируется то, что 22 июня 1941 года гитлеровские войска и их союзники атаковали СССР, в состав которого входила и Украина.

В рекомендациях института также содержится пункт о запрете демонстрации Знамени Победы (поскольку оно содержит изображения серпа, молота и пятиконечной звезды), а вместо георгиевской ленты рекомендуется носить красный мак (такой символ используют в западных странах, в основном в Великобритании).

Источник RT в правящей партии «Слуга народа» отметил, что, несмотря на принятие подобных мер и рекомендаций, многие граждане Украины не одобряют государственную политику в отношении георгиевской ленты и Дня Победы.

«В последние годы на Украине активно пытаются переписать историю. Вместо 9 мая о героях Великой Отечественной войны велено вспоминать 8 мая, а вместо георгиевской ленты — носить цветы мака. Но всё это не даёт особых результатов. Украинцы — не та нация, которая будет беспрекословно выполнять все инициативы властей. Я думаю, что от всех этих нововведений рано или поздно откажутся. Уже сейчас звучат призывы вернуть прежние названия улицам, которые были переименованы в ходе декоммунизации», — говорит депутат.

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что администрация Зеленского фактически продолжает политику исторического ревизионизма, начатую Петром Порошенко, хотя делает это более сдержанно.

«Президент иногда говорит одно, через некоторое время делает прямо противоположное заявление, но сами государственные институты действуют в русле, которое было задано пятилетним преступным режимом Порошенко. На Украине меняются руководители, но не политика», — констатировал эксперт в беседе с RT.

С его точки зрения, инициатива Шуфрича об отмене запрета на георгиевскую ленту в нынешней ситуации вряд ли обретёт статус закона.

«Сомневаюсь, что этот документ в итоге будет принят, поскольку не наберётся нужного количества голосов, хотя законодательного основания для запрета не существует. На самом деле, сразу стоило бы подать этот документ в Конституционный суд, который вынужден был бы отменить существующий закон, как нарушающий Конституцию Украины. Есть закон, запрещающий использование советской символики, но георгиевская лента — это ещё дореволюционный символ», — отметил Погребинский.

Парад Победы в Киеве, 2010 год

Reuters

© Konstantin Chernichkin

Аналогичного мнения придерживается и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, предположивший в разговоре с RT, что за принятие проекта проголосует только оппозиционная партия.

«Поддерживаю инициативу Шуфрича, считаю, что он смелый политик, который в текущей ситуации на Украине выдвигает такие проекты. Но не уверен, что кто-то, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь», решится поддержать его инициативу», — полагает политолог.