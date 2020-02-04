В Думе обсуждают возможность запрета приравнивания действий руководства СССР и Германии во время Второй мировой

В комитете Госдумы по культуре ведутся дискуссии вокруг возможной инициативы о запрете приравнивания целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии. Об этом RT рассказала председатель комитета Елена Ямпольская.

На площадке комитета была проведена встреча, на которой присутствовали сотрудники Центра военной истории Института российской истории РАН Борис Серазетдинов и Маргарита Зинич, главный редактор исторического канала «365 дней ТВ» Герман Трегубенко, представители Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Николай Никифоров и Алексей Исаев.

«При разработке подобных законопроектов важно взвесить каждое слово буквально на аптекарских весах. Менее всего хотелось бы заниматься оголтелым запретительством. Необходимо ограничить оскорбительные нападки и фальсификацию фактов в публичном и медийном поле, при этом сохранив свободное пространство для серьёзных дискуссий. Именно поэтому я и решила обратиться к тем, кто профессионально пишет, рассказывает, снимает о войне», — заявила Ямпольская.

По её словам, участники встречи в целом одобрили идею законопроекта и пообещали прислать в течение недели уточнения по формулировкам и собственные соображения.

«Интересные предложения уже прозвучали. А бывает ли иначе, когда говоришь с настоящими профи? Например, главный закон в данной области, 80-ФЗ, называется «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Тогда как очевидно, что охранять надо историческую память о решающей роли нашей страны в исходе всей Второй мировой. Этого требуют от нас и долг перед теми, для кого Победа отодвинулась до 2 сентября 45-го, и геополитические претензии отдельных забывчивых государств, и участившиеся бесстыдные инсинуации по поводу начала Второй мировой», — подчеркнула глава комитета.

Она добавила, что в этом ключе необходимо помнить о тысячах военнослужащих Красной, а затем советской армии и органов безопасности, погибших в борьбе с бандеровцами на территории Украины в мирные годы.

«Как защитить их память от подлых идеологических кульбитов?.. Конечно, в идеале, память следует чтить по совести, а не по закону. Но мы живём в реальном мире. Туда, где совести явно не хватает, приходит закон», — заключила депутат.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.