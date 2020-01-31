Захарова назвала шаромыжничеством заявление МИД Польши о репарациях
- РИА Новости
«Павел, перестаньте шаромыжничать», — написала она в своём Facebook.
Ранее Яблонский заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы репараций.
По его словам, эту тему необходимо поднимать постоянно, поскольку она «не имеет срока давности».
Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя в беседе с RT данное заявление, отметил, что «сознательное невежество» и «осознанное нежелание признавать очевидные исторические факты» стали трендами политиков антироссийского фронта.