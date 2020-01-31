Захарова назвала шаромыжничеством заявление МИД Польши о репарациях

Слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны являются шаромыжничеством, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

РИА Новости