В Госдуме осудили заявление польского дипломата о репарациях от России

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.

«Сознательное невежество, осознанное нежелание признавать очевидные исторические факты — сегодня это тренд политиков антироссийского фронта. История становится заложником нечистоплотных политиков, этой тенденции необходимо противостоять на всех уровнях», — заявил Белик.

Парламентарий подчеркнул, что власти Польши продолжают врать о Второй мировой войне, «несмотря на тот факт, что именно СССР разбил гитлеровскую Германию».

«Если бы этого не произошло, то сегодня в Польше врать о войне было бы просто некому», — заключил депутат.

Ранее Яблонский заявил о праве Польши на военные репарации от России.

Дипломат также отметил, что при нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.

24 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.