«Разгромили группировку противника»: Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта

К 75-летию освобождения Будапешта советскими войсками Министерство обороны России рассекретило ряд архивных исторических материалов. В частности, опубликованы постановление Государственного комитета обороны СССР, копии наградных документов, сводки, справки, материалы допросов свидетелей и участников военных преступлений. В обнародованных документах содержатся уникальные свидетельства о ситуации в Венгрии в 1945 году, сведения о подвигах советских воинов и данные о помощи СССР мирному населению Будапешта.

13 февраля 1945 года Красная армия полностью освободила от нацистов столицу Венгрии Будапешт. Это вывело Венгрию из союза с гитлеровской Германией, лишило рейх доступа к запасам топлива и открыло советским войскам дорогу к границам Чехословакии и Австрии. Операция по освобождению венгерской столицы продолжалась 108 дней.

К 75-летию освобождения города советскими войсками Министерство обороны России рассекретило ряд архивных документов: постановление Государственного комитета обороны, информационную сводку, боевое донесение, свидетельства преступлений нацистских войск, наградные документы советских бойцов, совершавших подвиги при освобождении города, а также сделанные красноармейцами фотографии.

От союза до разочарования

После нападения Германии на СССР официальный Будапешт не спешил вступать в войну. Однако 26 июня 1941 года неизвестные самолёты нанесли удар по оккупированному Венгрией словацкому городу Кошице. Гитлер обвинил в произошедшем Советский Союз. Историки предполагают, что бомбардировка была делом рук немецкой или румынской авиации. На следующий день после авиаудара Будапешт объявил Москве войну.

В начале войны венгерские части активно использовались на Украине и под Воронежем. Они участвовали как в боевых, так и в карательных операциях, уничтожая на оккупированной территории целые населённые пункты.

«Венгерские войска отличились на территории СССР большой жесткостью по отношению к военнопленным и мирному населению», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

В рассекреченных Минобороны РФ материалах есть показания, свидетельствующие о зверствах, происходивших на занятых немецкими войсками территориях СССР.

«Большой автобус отъезжал на небольшие расстояния и сразу возвращался назад. Все отверстия в этом автобусе были плотно закрыты. Отработанные газы выходили не наружу, как обычно, а в салон автобуса, таким образом, люди, находившиеся там, вскоре отравлялись. Автобус выбрасывал людей в уединенной шахте. Скоро начало работать два таких автобуса», — рассказывал советским правоохранительным органам военнопленный Бреу Иозеф о преступлениях нацистов в городе Сталино (современный Донецк).

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В документе также содержится описание того, как бойцы СС «в знак подарка фюреру очистили полностью, при помощи зенитной артиллерии» местное гетто.

В Сталинградской битве в 1942—1943 годах принимали участие порядка 200 тыс. венгерских военнослужащих. На берегах Волги была практически уничтожена 2-ая венгерская армия.

«Оценив свои потери и увидев в 1943 году, что гитлеровцы отступают, прагматичный Хорти (Миклош Хорти, адмирал, бывший главнокомандующий австро-венгерским флотом, в 1920 году возглавил Венгрию. — RT) стал задумываться над примирением с Советским Союзом. Об этом заподозрили в Берлине. В марте 1944 года в Венгрию были введены части вермахта и СС, начались депортации из страны евреев и цыган, которые ранее были ограничены в правах, но не подвергались массовому уничтожению», — продолжил Юрий Кнутов.

15 октября гитлеровцы устроили в Венгрии госпереворот. Нацисты захватили в заложники сына Хорти и заставили диктатора отречься от власти. Новым главой государства был объявлен лидер пронацистской политической силы «Скрещенные стрелы» Ференц Салаши. При нём были убиты несколько сот тысяч венгерских евреев и развёрнуты репрессии против инакомыслящих.

Будапештская операция

В конце сентября — начале октября 1944 года советские войска вошли на территорию оккупированного Венгрией Закарпатья. 27 октября от немецких и венгерских войск был освобождён Ужгород. Также в октябре 1944 года войска 2-го Украинского фронта провели Дебреценскую операцию, разгромив гитлеровскую группу армий «Юг» и создав удобные условия для наступления в направлении Будапешта.

Несмотря на участие венгерских частей в войне на территории СССР, советское руководство требовало от красноармейцев дружественного отношения к Венгрии и её населению.

«Не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнёта вошла в Венгрию Красная армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах», — говорится в постановлении Государственного Комитета Обороны СССР от 27 октября 1944 года.

Постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года

© Министерство обороны РФ

Советское руководство приказывало «сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства».

29 октября 1944 года началась Будапештская стратегическая наступательная операция советских войск. Части 2-го Украинского фронта развили успешное наступление в междуречье Тисы и Дуная. 2 ноября советские войска уже находились в 15 км от Будапешта. Подразделения 3-го Украинского фронта тем временем нанесли значительные потери нескольким гитлеровским дивизиям и захватили плацдарм на западном берегу Дуная.

© Министерство обороны РФ

«Немцы укрепили Будапешт, перебросили к нему дополнительные силы, создали в городе одну из наибольших концентраций танковых и механизированных частей за годы войны. Взять город сходу не удалось», — рассказал Юрий Кнутов.

По его словам, Адольф Гитлер считал Будапешт практически равным по значимости Берлину.

«Потеря столицы Венгрии автоматически означала бы вывод из войны одного из ключевых союзников Германии, утрату венгерской нефти, открытие советским войскам дороги к границам Австрии и Чехословакии. Для рейха это означало катастрофу», — отметил историк.

© Министерство обороны РФ

20 декабря 1944 года советские войска прорвали в нескольких местах внешний обвод обороны Будапешта, а 26 декабря — взяли город в кольцо.

Советское командование категорически не желало разрушать столицу Венгрии, и поэтому 29 декабря отправило с ультиматумом к гитлеровскому гарнизону две группы парламентёров, однако нацисты, вопреки нормам международного права, убили переговорщиков.

«От немецкого командования поступил приказ — открывать огонь по русским парламентёрам в случае их появления», — говорится в показаниях венгерского генерал-майора Миклои Фридьяша, рассекреченных Министерством обороны РФ.

Заявление Фридьяша о расстреле русских парламентёров

© Министерство обороны РФ

За проявленное мужество и самообладание парламентёры Красной Армии — капитаны Илья Остапенко и Николай (Миколош) Штейнменц были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени.

Освобождение Будапешта

«В 1944 году Гитлер приказал превратить в крепости все крупные города на оккупированных территориях. Не стал исключением и Будапешт. Поэтому в начале 1945 года произошёл настоящий штурм крепости, бой за каждый квадратный метр земли», — рассказал Юрий Кнутов.

В январе 1945 года активные боевые действия уже шли в городской черте Будапешта. 18 января советские войска овладели левобережной частью города — Пештом. В Буде тяжёлые бои продолжались ещё четыре недели. Чтобы максимально сохранить исторические здания и инфраструктуру города, советское командование старалось минимизировать использование артиллерии и авиации.

© Министерство обороны РФ

Во время боёв советские военнослужащие проявляли большое личное мужество и прекрасные тактические навыки. Так, гвардии старшина Павел Воронин, командир танка 18-го гвардейского танкового полка 1-й гвардейской механизированной бригады 21 января 1945 года в боях под Будапештом в районе Веленце устроил засаду на фашистские танки.

«Товарищ Воронин своим танком уничтожил 10 немецких танков и самоходных пушек, большое количество автомашин с продовольствием и боеприпасами, и до 300 немецких солдат и офицеров. В настоящее время танк боеготовый. Достоин высшей правительственной награды присвоения звания Герой Советского Союза», — говорится в его наградных документах.

Командир взвода управления 12-й батареи 4-го дивизиона 109-й гаубичной артиллерийской бригады лейтенант Иван Никульников в ночь с 11 на 12 февраля 1945 года организовывал круговую оборону позиций своего подразделения.

© Министерство обороны РФ

«В течение всей ночи тов. Никульников отбил четыре атаки противника, кроме того дважды поднимал своих 10 бойцов в контратаку. В результате было убито 185 и взято в плен 210 немецких солдат и офицеров, при этом лейтенант лично убил 35 солдат противника», — описываются в документах действия офицера.

За своей подвиг Иван Никульников также был представлен к званию Героя Советского Союза.

Нацисты нанесли по советским войскам три мощных удара, пытаясь деблокировать гарнизон Будапешта. 20 января гитлеровцам удалось даже рассечь группировку 3-го Украинского фронта и выйти к Дунаю. Однако соединиться с находящимися в Будапеште частями силы вермахта так и не смогли. После провала последней попытки прорыва гарнизон венгерской столицы утратил надежду на успех.

«В результате многодневных ожесточённых уличных боев, штурмом овладевая каждым зданием и кварталом, к 10 часам 13 февраля сего (1945. — RT) года разгромили окруженную группировку противника» , — докладывалось во Внеочередном боевом донесении 2-го Украинского фронта.

© Министерство обороны РФ

В документе приводится также статистика боевых действий: «За период боёв за город Будапешт, войсками фронта из числа окруженной группировки уничтожено: солдат и офицеров — 49982, танков и самоходных орудий — 203, орудий разного калибра — 367, бронемашин и бронетранспортеров — 253, минометов — 490, пулеметов — 1591, самолетов —189. Захвачено: плененных солдат и офицеров — 127202, танков и СУ — 269, орудий разного калибра — 1257, бронемашин и бронетранспортеров — 83, миномётов — 476, пулемётов — 1431, винтовок и автоматов — 41000, самолётов — 15 и т.д.».

В обнародованном Минобороны Акте о зверствах в городе Будапешт содержатся свидетельства преступлений, совершенных нацистами непосредственно в столице Венгрии.

© Министерство обороны РФ

«Обнаружено в пяти комнатах подвального помещения, в двух комнатах на первом этаже свыше пятисот трупов гражданского населения разного пола и возраста, в том числе и много грудных детей. Все трупы номерованы, последние номера четырёхтысячные», — описываются злодеяния гитлеровцев в документе.

По словам Юрия Кнутова, нацистское командование планировало дольше удерживать венгерскую столицу и поэтому не успело полностью уничтожить жителей Будапештского гетто. Красноармейцы спасли около 70 тыс. его узников.

Несмотря на все попытки советского командования сохранить столицу Венгрии, за время боёв город подвергся сильным разрушениям и был разграблен нацистскими оккупантами. Руководство СССР делало всё возможное, чтобы помочь местным жителям и спасти их от голода. В Будапешт было направлено продовольствие.

© Министерство обороны РФ

«Бургомистру города передано: зерна 3000 тонн, сахара 1000 тонн, соли 960 тонн и 250 грузовых автомашин», — говорится в справке о выполнении постановления ГКО.

Перед подходом советских войск нацистские оккупанты полностью заминировали Будапешт. Взрывные устройства представляли огромную опасность для мирного населения столицы Венгрии. Поэтому Красная армия провела колоссальную работу по разминированию города.

Разминирование Будапешта

© Министерство обороны РФ

Среди архивных документов, рассекреченных Министерством обороны, есть и приказ Верховного Главнокомандующего № 277 от 13 февраля 1945 года:

«В ознаменовании одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Будапешт, представить к присвоению наименования «Будапештских» и к награждению орденами. Сегодня, 13 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестными войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов овладевшими столицей Венгрии городом Будапешт, — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий».