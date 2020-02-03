«Европа не знала ничего подобного»: как Висло-Одерская операция приблизила крах нацистской Германии

75 лет назад завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция советских войск. В ходе неё Красная армия освободила значительную часть Польши и вступила на территорию Германии. Наступление шло стремительно — войска преодолевали по 25—30 км в день, а нацисты несли огромные потери. По словам историков, ход и итоги Висло-Одерской операции стали тяжёлым ударом для Гитлера, не ожидавшего такого быстро продвижения Красной армии. Кроме того, СССР фактически спас западных союзников, оказавшихся в тяжёлом положении в Арденнах.

3 февраля 1945 года завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция советских войск. Она существенно приблизила крах гитлеровской Германии и поставила нацистов перед необходимостью вести войну на своей территории. По словам историков, это наступление стало одним из последних шагов Красной армии на пути к Берлину.

Помощь союзникам

В конце 1944 года нацистские войска предприняли на юго-западе Бельгии контрнаступление, известное как Арденнская операция. Первоначально успех был на стороне гитлеровцев, которые прорвали оборону англо-американских войск. Согласно воспоминаниям очевидцев, союзники буквально бежали от нацистов.

«На фоне сложной ситуации в Арденнах премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к Иосифу Сталину с личной просьбой ускорить подготовку советского наступления вглубь Германии на Восточном фронте, чтобы Красная армия оттянула на себя нацистские силы», — рассказал RT историк Александр Михайлов, специалист Музея Победы.

Американские пленные в ходе Арденнской операции

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В свою очередь, военный историк Юрий Кнутов напомнил, что советское наступление изначально планировалось на вторую половину января, войска ещё не были к нему готовы, однако руководство СССР решило пойти навстречу союзникам.

Красная армия перешла в наступление 12 января 1945 года.

«Советские войска сумели создать серьёзное преимущество в количестве личного состава и техники. В операции были задействованы свыше 2 млн человек, около 37 тыс. орудий, 7 тыс. танков и самоходок», — рассказал Александр Михайлов.

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Однако, по словам Юрия Кнутова, хотя гитлеровские силы численно уступали советским и были измотаны войной, недооценивать их не стоило.

«В 1941 году, когда немцы напали на СССР, им противостояли преимущественно необстрелянные и неопытные бойцы. Нацистская же армия к 1945 году, несмотря на потери и не самые лучшие кадры для мобилизации, за долгие годы боёв стала сверхпрофессиональной и обладала прекрасной техникой. Кроме того, нацисты скрывались за укреплениями семи мощнейших оборонительных рубежей. Всего в ходе операции гитлеровцам удалось направить на театр боевых действий Висло-Одерской операции порядка 800 тыс. военнослужащих. Теоретически в обороне это могло позволить сдерживать превосходящие наступающие силы», — отметил историк.

«Рассечь и уничтожить»

«Основу нацистской группировки, на которую наступали советские войска, составляла группа армий «А», переименованная в конце января в группу армий «Центр». Замысел Висло-Одерской операции состоял в том, чтобы ударами с плацдармов на Висле 1-м Белорусским фронтом — на Познань и 1-м Украинским — на Бреслау рассечь и уничтожить по частям её основные силы», — рассказал Александр Михайлов.

Жители Польши приветствуют советских танкистов

© Архив Минобороны России

По словам историка, командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Георгий Жуков решил нанести главный удар с Магнушевского плацдарма. Другие удары планировалось нанести с Пулавского плацдарма и из района севернее Варшавы. Командующий войсками 1-го Украинского фронта маршал Советского Союза Иван Конев создал мощную группировку для наступления с Сандомирского плацдарма.

«Мы предвидели жесточайшее сопротивление неприятеля и, чтобы сразу избежать возможности двустороннего фланкирования огнём и нашей ударной группировки, и тех соединений, которые потом будут вводиться для развития успеха, решили прорывать оборону врага на широком фронте», — писал Иван Конев в своей книге «Сорок пятый».

Немецкая оборона была прорвана в первый же день наступления.

По словам Юрия Кнутова, Гитлер отказывался верить, что советские войска перешли в массированное наступление и быстро продвигаются вперед. Он хотел видеть в этом только отвлекающий манёвр, однако уже вскоре был вынужден начать переброску на Восточный фронт находившихся на Западе частей.

Командиры немецких соединений докладывали, что Варшаву им удержать не удастся. По воспоминаниям начальника германского Генштаба сухопутных войск Гейнца Гудериана, Гитлер «приказал любой ценой удержать» город, но было уже поздно — с войсками в районе Варшавы была утрачена связь. 17 января силы 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска польского освободили польскую столицу.

На следующий день советские войска разгромили основные силы группы армий «А». 19 января Красная армия освободила Краков, а передовые части 1-го Украинского фронта вступили на территорию Германии.

Советские войска ведут бои за Краков

РИА Новости

«Следует отметить, что в ходе Висло-Одерской операции на высоте была советская разведка. Во-первых, она чрезвычайно эффективно собирала информацию о противнике и создавала предпосылки для успешного наступления. А во-вторых, была проведена уникальная операция по уничтожению запасов взрывчатки, с помощью которой нацисты собирались взорвать Краков», — рассказал Юрий Кнутов.

Нацисты в спешном порядке перебрасывали на Восточный фронт части из внутренних регионов Германии и с Запада, но это принципиально не меняло ситуацию. В 20-х числах января советские войска окружили крупную немецкую группировку в Познани, вышли на Одер и захватили плацдармы на его западном берегу.

«Мы очарованы Вашими славными победами над общим врагом и мощными силами, которые Вы выставили против него. Примите нашу самую горячую благодарность и поздравление по случаю исторических подвигов», — написал Черчилль Сталину 27 января.

По словам Юрия Кнутова, в ходе Висло-Одерской операции советским войскам удалось развить беспрецедентно высокий темп наступления. В среднем Красная армия продвигалась на 25—30 км в день. Иногда стрелковые части развивали скорость до 45 км, а танковые и механизированные — до 70 км в день.

«Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и стремительностью, невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи», — написал впоследствии в своих мемуарах генерал-майор вермахта Фридрих Вильгельм фон Меллентин.

Итоги операции

«Гитлеровские войска в ходе Висло-Одерской операции понесли огромные потери. Часто звучит цифра около 400 тыс., но, согласно ряду источников, они потеряли убитыми и ранеными ощутимо больше. От 150 до 300 тыс. гитлеровцев, по разным оценкам, сдались в плен. Для сравнения: безвозвратные потери советских войск составили около 43 тыс. человек, санитарные — 195 тыс.», — рассказал Юрий Кнутов.

Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии

РИА Новости

По словам Александра Михайлова, если в начале операции полоса наступления советских войск составляла около 500 км, то в феврале она достигла 1 тыс. км. В глубину же Красная армия продвинулась на 500 км.

«Стратегическая наступательная операция продлилась 23 дня, благодаря чему была освобождена значительная часть Польской республики, включая её столицу, важные промышленные районы Силезии и Померании», — подчеркнул эксперт.

По мнению Юрия Кнутова, Висло-Одерская операция «уникальна по своей эффективности» и поэтому её изучают в учебниках по военной истории. Он отметил, что Красная армия продемонстрировала как высокое искусство своих командиров, так и блестящую выучку солдат.