На Украине не собираются праздновать День Победы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.

«Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая», — цитирует телеканал «Украина 24» Пристайко.

Министр уточнил, что спустя 75 лет с момента окончания войны готовы понять причины этой трагедии и простить друг друга.

«Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — добавил он.

Ранее сообщалось, что делегация украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.