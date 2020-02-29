На Украине не собираются праздновать День Победы
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«Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая», — цитирует телеканал «Украина 24» Пристайко.
Министр уточнил, что спустя 75 лет с момента окончания войны готовы понять причины этой трагедии и простить друг друга.
«Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — добавил он.
Ранее сообщалось, что делегация украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.