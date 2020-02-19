Делегация украинской партии планирует приехать в Москву на День Победы
- АГН «Москва»
«75 лет победы в Великой Отечественной войне для нас праздник, очень значимый. Мы планируем целый ряд мероприятий и у себя в стране, и делегация поедет в Москву... Это мероприятие свято для нас, это была общая Победа», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Бойко заявил, что его партия борется с попытками переписывания истории и одним из этапов борьбы «является участие в празднике великой Победы».
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович предложил сформировать и направить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.