Делегация украинской партии планирует приехать в Москву на День Победы

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Делегация украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» планирует приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил сопредседатель партии, депутат Верховной рады Юрий Бойко.
Делегация украинской партии планирует приехать в Москву на День Победы
  • АГН «Москва»

«75 лет победы в Великой Отечественной войне для нас праздник, очень значимый. Мы планируем целый ряд мероприятий и у себя в стране, и делегация поедет в Москву... Это мероприятие свято для нас, это была общая Победа», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24». 

Бойко заявил, что его партия борется с попытками переписывания истории и одним из этапов борьбы «является участие в празднике великой Победы».

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович предложил сформировать и направить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.

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