«Разрыва с советским прошлым не произошло»: пять лет назад на Украине официально начался процесс декоммунизации

9 апреля 2015 года Верховная рада приняла пакет законов о декоммунизации. Согласно документам, коммунистическая идеология приравнивалась к нацистской и объявлялась вне закона. За любую её пропаганду были введены наказания вплоть до тюремного заключения. Вместе с тем нацистские коллаборационисты времён Второй мировой войны были наделены специальным статусом и льготами. После принятия закона в стране были переименованы 52 тыс. улиц, почти тысяча населённых пунктов и 26 районов, названия которых были связаны с советским прошлым. Как отмечают эксперты, избрание на пост президента страны Владимира Зеленского ситуацию не изменило. По их мнению, новый глава государства предпочёл заморозить этот вопрос. Аналитики полагают, что проводимая на государственном уровне кампания не привела к окончательному разрыву Украины с советским прошлым.

Пять лет назад, 9 апреля 2015 года, Верховная рада Украины приняла пакет из четырёх законов о декоммунизации, тем самым сделав борьбу с советским прошлым официальной политикой государства. 15 мая эти документы подписал Пётр Порошенко, а 21 числа они вступили в силу.

Наиболее важным эксперты называют нормативный акт «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». Документ приравнивает советскую символику к нацистской, запрещая её публичную демонстрацию, а также ставит под запрет открытое выражение коммунистических идей.

После его принятия в стране стартовала масштабная кампания по смене советских названий улиц и населённых пунктов.

Так, Днепропетровск, названный в честь одного из руководителей УССР Григория Петровского, был переименован в Днепр, Дзержинск превратился в Торецк, а Днепродзержинск — в Каменское. При этом украинские власти старались избегать возвращения досоветских названий, если они были связаны с Россией. Тот же Днепропетровск до 1926 года носил имя Екатеринослав в честь императрицы Екатерины II, однако историческое название городу не вернули.

Всего с 2015 года власти переименовали 52 000 улиц, скверов, гор и рек, почти 1000 населённых пунктов и 26 районов. Помимо этого, было демонтировано почти 2,5 тыс. памятников, из которых более 1,5 тыс. были монументами в честь Ленина. При этом сносить монументы основателю СССР члены праворадикальных группировок начали ещё до принятия закона при попустительстве местных органов правопорядка.

Неизвестные разрушают памятник Владимиру Ленину в Харькове

РИА Новости

© Игорь Чекачков

В принятый Радой «декоммунизационный пакет» входили ещё три закона. Нормативным актом «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов» в стране был введён новый праздник — День памяти и примирения, а термин «Великая Отечественная война» был упразднён, вместо него стало использоваться обозначение «Вторая мировая война».

Закон «О правовом статусе борцов за независимость Украины» наделил бывших нацистских коллаборационистов специальным статусом и льготами.

Помимо этого, был принят закон «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов».

«Мы долго жили в стране, имена на карте которой давали чужеземцы. Мы жили как в гостях. И только теперь вернулись домой», — так в Facebook прокомментировал происходившее один из наиболее активных сторонников декоммунизации Владимир Вятрович, возглавлявший в тот период Институт национальной памяти Украины.

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О декоммунизации как об одном из главных результатов своего президентства заявлял и Пётр Порошенко. Выступая в мае 2019 года на церемонии памяти жертв политических репрессий в мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» в Киеве политик заявил, что борьба с советским прошлым фактически завершена.

В тюрьму за лозунг

Закон о декоммунизации также ввёл уголовную ответственность за использование коммунистических символов. Согласно нему, изготовление, распространение, а также публичное использование такой символики, в том числе в виде сувенирной продукции, или публичное исполнение гимнов СССР, УССР и других советских республик карается лишением или ограничением свободы на срок до пяти лет. Отягчающим обстоятельством является совершение этих «преступлений» в составе групп лиц или с использованием СМИ. В этом случае тюремный срок может составить до десяти лет.

В добавок к этим мерам в 2017 году была установлена административная ответственность за ношение георгиевской ленточки, предусматривающая штраф в размере 850—2550 грн (2300—7000 рублей). Повторное нарушение этого закона карается штрафом от 2550 до 5100 грн (7000—14000 рублей) или арестом на срок до 15 суток.

Шествие украинских националистов в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Первым пострадавшим от новых законов стал студент 3-го курса Львовского университета. В 2017 году он был приговорён к двум годам и шести месяцам ограничения свободы за «пропаганду коммунистической идеологии». Отмечается, что осуждённый размещал в соцсетях материалы о Ленине, а также такие лозунги, как «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» и «План — закон, выполнение — долг, перевыполнение — честь!»

При этом суд обязал молодого человека уничтожить комсомольский и партийный билеты, георгиевскую ленту, а также «Капитал» Карла Маркса.

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Хотя формально закон о декоммунизации направлен не только против коммунистической, но и против нацистской символики и идеологии, на практике сторонники праворадикальных и экстремистских продолжают чувствовать себя на Украине довольно комфортно и являются влиятельной политической силой, отмечают эксперты.

Так, в 2016 году командир националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий основал партию «Национальный корпус». Открыто исповедуя нацистские идеи, Билецкий с 2014 по 2019 год был внефракционным депутатом Верховный рады. В конце 2019 года он и его подельники активно препятствовали попыткам президента Владимира Зеленского провести разведение войск в ряде населённых пунктов на линии разграничения в Донбассе и даже выступали с угрозами в адрес главы государства.

«Украинские политики, заявляя о том, что они приравнивают коммунизм к нацизму, лукавят, поскольку ведут борьбу только с коммунизмом. Любые позитивные упоминания СССР, использование коммунистической символики или даже георгиевской ленточки являются преступлением на современной Украине», — отметил кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«В то же время нацистские символы, восхваление коллаборационистов, которые запятнали себя службой в рядах СС, воспринимаются спокойно», — подчеркнул собеседник RT.

Власти новые — порядки старые

После прихода к власти Владимира Зеленского кампания по декоммунизации приостановилась, отмечают эксперты, однако пересмотра её итогов не произошло. Так, в июне 2019 года постановлением Окружного суда Киева было отменено переименование Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно, но затем Шестой апелляционный суд Киева отменил это решение.

Более успешными оказались действия местных властей в Харькове. Там в 2016 году проспект маршала Жукова по распоряжению главы облгосадминистрации был переименован в честь украинского диссидента Петра Григоренко. В феврале харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту имени маршала Георгия Жукова, однако Институт национальной памяти Украины обратился в СБУ, так как посчитал это решение незаконным.

В итоге для решения вопроса было проведено голосование на сайте мэрии, на котором 67% жителей выступили за то, чтобы проспект носил имя советского военачальника. В феврале 2020 года возвращение старого названия утвердили 52 депутата городского совета (против выступили восемь).

Поваленный бюст маршала Георгия Жукова в Харькове

РИА Новости

Аналитики полагают, что, несмотря на историю в Харькове, никакой обратной волны переименований при Зеленском ожидать не следует: новые власти в данный момент просто решили заморозить этот вопрос, сделав приоритетом решение других проблем.

«На Украине сменилась власть, но рассчитывать на то, что она отвергнет тупиковый, абсурдный вариант отказа от своего прошлого, не приходится, поскольку фактически она продолжает курс Порошенко в этом вопросе», — подчеркнул в комментарии RT политолог, политтехнолог киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Аналогичного мнения придерживается источник RT в партии «Голос».

«После избрания Зеленского новым президентом Украины градус истерии немного снизился, но политика Петра Порошенко продолжается. Остаётся только надеяться на здравый смысл сотрудников Офиса президента, которые могут пересмотреть стратегию декоммунизации», — считает собеседник.

Эксперты также напомнили, что уже после избрания Зеленского президентом Конституционный суд Украины проанализировал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов» и признал его соответствующим основному закону страны. А возглавивший в декабре 2019-го Институт национальной памяти Антон Дробович на своей первой пресс-конференции заявил, что приоритетом для него по-прежнему являются искоренение советских топонимов, признание голодомора геноцидом украинцев и «противодействие российской гибридной агрессии».

В январе 2020-го Институт национальной памяти потребовал снести монумент «Легендарная тачанка» в Каховке (Херсонская область), поскольку он символизирует «коммунистический тоталитарный режим». Однако после скандала, вызванного отказом городских властей уничтожать памятник, было принято решение открыть рядом с ним «Музей монументальной пропаганды».

Также Дробович пытается добиться демонтажа герба СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Правда, здесь «декоммунизаторам» пришлось столкнуться с серьёзными препятствиями, так как подобные работы могут привести к деформации скульптуры.

При этом офис президента Украины и правящая партия «Слуга народа» не пытаются каким-либо образом остановить активность радикалов. Сам Зеленский, будучи ещё кандидатом в президенты, заявил, что считает декоммунизацию нормальным явлением.

«В целом я нормально отношусь к декоммунизации. Общество выбрало — и нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

«Борьба за умы»

Эксперты полагают, что продолжающаяся политика, направленная на отрыв от советского прошлого, может быть опасной для целостности государства, так как его территория формировалась во время нахождения Украины в составе СССР.

«Пересмотр советского периода истории может привести к делегитимации границ в глазах соседних государств. Территории украинского государства являются следствием национальной политики СССР, поэтому в условиях экономического, социального, политического и ценностного кризиса возможна их утрата», — отметил Владимир Шаповалов.

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РИА Новости

По словам эксперта, под знаком декоммунизации проводится политика дерусификации, уничтожения памяти об общем с Россией прошлом. «Это страшная тенденция, потому что она приводит к формированию людей, не помнящих своего прошлого, подверженных любой пропаганде» — отметил Шаповалов.

Впрочем, по мнению аналитиков, антисоветская кампания не смогла выполнить своих основных задач, и большая часть украинцев остаётся равнодушной к предпринимаемым государством мерам в этой области.

«Украинцы могут гордиться своим общим с Россией великим прошлым, а вот их настоящее поводов для гордости не даёт. Эта кампания по вытравлению из сознания современных украинцев исторической памяти ещё не достигла полностью тех результатов, которые ставят перед ней её инициаторы», — отмечает политолог.

Похожей точки зрения придерживается и Михаил Погребинский.