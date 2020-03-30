Вирус коммунизма: может ли эпидемия COVID-19 повлиять на курс Киева против советского прошлого

Правоохранительные органы в Одессе возбудили уголовное дело из-за демонстрации портрета Иосифа Сталина. На изображение, наклеенное на автомобиль жителя города, обратили внимание местные националисты. Ранее в Одессе сняли последний барельеф полководцу Георгию Жукову. Как отмечают эксперты, процесс декоммунизации продолжается на Украине и при Владимире Зеленском. При этом аналитики обращают внимание на то, что борьба с советским прошлым не мешает Киеву во время эпидемии принимать гуманитарную помощь от коммунистического Пекина.

В Одессе правоохранительные органы начали уголовное производство по факту использования «коммунистической символики». Речь идёт о наклейке с изображением Иосифа Сталина, которую разместил на своём автомобиле 45-летний житель города.

Выявили «правонарушение» и сообщили о нём в полицию одесские националисты. Как написал один из них, Демьян Ганул, на своей странице в Facebook, он обнаружил автомобиль с портретом Сталина, прогуливаясь по Марсельской улице. Ганул вызвал полицию, однако, по его словам, на место также прибыли сторонники некой «несуществующей армии ОНР». После перепалки между идейными противниками завязалась потасовка.

В результате владелец автомобиля всё-таки снял портрет советского вождя со стекла. При этом он всё равно должен ответить перед законом за свои действия, считают украинские радикалы

Также по теме «Очень опасная игра»: как Украина финансирует молодёжные программы националистических организаций Украинские националистические организации, в том числе структура, возглавляемая фигурантом дела об убийстве журналиста Олега Бузины,...

По данным одесского управления Нацполиции, в отношении владельца портрета правоохранительные органы возбудили дело по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что ранее в Одессе разгорелся скандал вокруг «рассадника сталинизма» в одном из павильонов ремонта техники, где активисты заметили портреты Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского.

Ещё одной целью украинских радикалов недавно стала вывеска Одесского областного фонда помощи инвалидам войны имени маршала Г.К. Жукова. Как написал вышеупомянутый Демьян Ганул на своей странице в соцсети, в середине марта вывеску демонтировали неизвестные.

Фигура советского маршала вызывает особую неприязнь украинских националистов.

Так, в начале февраля одесские активисты сняли последний барельеф Жукова в городе. Им пытались помешать возмущённые граждане во главе с депутатом одесского облсовета Богданом Гигановым, но остановить радикалов не удалось. Ранее активисты также демонтировали бюст маршала, стоявший на углу проспектов Небесной сотни (до 2016 года проспект тоже носил имя маршала Г.К. Жукова. — RT), также были сняты памятные доски на областном военкомате и доме, где проживал военачальник.

В Харькове продолжается спор из-за переименования проспекта имени Жукова, который в 2016 году был назван в честь украинского диссидента Петра Григоренко по распоряжению главы Харьковской облгосадминистрации.

В феврале Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту имени советского маршала Георгия Жукова. Ранее с таким призывом к властям обратились ветеранские организации.

По прежнему курсу

Напомним, масштабная кампания по декоммунизации была развёрнута на Украине сразу после государственного переворота 2014 года. Тогда по всей стране массово начали сносить памятники советским политическим и военным деятелям. Только за первые два дня после того, как власть перешла в руки протестующих, на Украине были уничтожены десятки памятников Ленину. Не щадили националисты и памятники героям Великой Отечественной войны.

Позднее эта практика получила законодательное обоснование: Рада приняла документ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» 9 апреля 2015 года. С этого момента началась кампания по смене названий, данных в советское время. Например, город Днепропетровск, получивший своё имя в честь одного из руководителей УССР Григория Петровского, был переименован в Днепр. Кировоград, в свою очередь, стал носить имя украинского драматурга Марка Кропивницкого, Дзержинск превратился в Торецк, а Днепродзержинск — в Каменское.

Неизвестные разрушают памятник Владимиру Ленину в Харькове

РИА Новости

© Игорь Чекачков

Весной 2019 года Пётр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, заявил, что процесс декоммунизации в стране «фактически завершён».

Также по теме «Процедуру легко затянуть»: почему на Украине до сих пор не составлен реестр памятников Второй мировой войны Суд Киева обязал кабинет министров Украины утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны. Об этом сообщается на...

После того как главой государства стал Владимир Зеленский, кампания по переименованию топонимов приостановилась. В некоторых случаях даже наметилась обратная тенденция — например, в июне прошлого года постановлением Окружного суда Киева было отменено переименование Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Однако устойчивый тренд на сворачивание декоммунизации так и не появился. Напротив, в июле 2019-го Конституционный суд Украины (КСУ) признал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов» и запрет пропаганды их символики соответствующими основному закону республики.

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, хотя Владимир Зеленский вёл свою предвыборную кампанию с примирительных позиций, сейчас глава государства не переходит к реальным шагам по ликвидации вражды в украинском обществе, ограничиваясь ни к чему не обязывающей риторикой.

«Скорее всего, это связано с тем, что Зеленский не в состоянии контролировать происходящие процессы на Украине. В стране есть другие центры политической силы, в интересах которых отнюдь не историческое примирение нации.

«Декоммунизация — только предлог»

Хотя власти Украины на официальном уровне демонизировали коммунистическое прошлое и советских вождей, это не мешает Киеву принимать сейчас помощь от коммунистического Китая во время эпидемии COVID-19, подчёркивают эксперты. По состоянию на 29 марта на Украине насчитывалось 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией, десять человек скончались.

Город Ухань, КНР

Reuters

© Aly Song

Власти КНР ранее смогли переломить ситуацию с распространением опасной инфекции и оказывают сейчас гуманитарную поддержку другим странам, включая Украину. Так, 29 марта китайская сторона направила в республику очередную партию медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств.

При этом рассчитывать на серьёзную поддержку со стороны своих политических партнёров, Евросоюза и США, Украине сейчас не приходится, констатируют эксперты.

«Европейские страны в условиях пандемии не могут оказать заметную поддержку даже своим партнёрам по ЕС, что уж говорить об Украине. То же самое касается и США: Белый дом сейчас занял весьма эгоистичную позицию. Однако Украина нуждается в помощи, если учесть экономическую ситуацию в стране. В целом можно ожидать, что после пандемии многие страны изменят свою геополитическую ориентацию, сдвинувшись в сторону сотрудничества с Пекином. Это может распространиться и на Украину», — считает Шаповалов.

Как ранее заявил представитель Италии в ЕС Маурицио Массари, бездействие Брюсселя по отношению к Риму показало отсутствие единства в Европе. В то же время Италия уже получила поддержку со стороны коммунистических КНР и Кубы.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин объяснил в беседе с RT готовность Киева сотрудничать с государством, которое официально придерживается коммунистической идеологии, тем, что в основе украинской «декоммунизации» в действительности лежат сугубо русофобские мотивы.

Также по теме «Примирить преступников с героями»: станет ли Зеленский препятствовать героизации пособников нацистов На западе Украины с воинскими почестями перезахоронили останки 29 бойцов дивизии СС «Галичина». Об этом сообщается на сайте Львовской...

«В случае с украинской декоммунизацией речь идёт о дерусификации. Украина, если потребуется, примет помощь от любого коммунистического государства, несмотря на всю антикоммунистическую риторику. Декоммунизация — только предлог для антироссийского курса в политике. Поэтому сотрудничество с коммунистическими странами во время пандемии коронавируса не повлияет в целом на курс Киева», — отметил эксперт.

Иной точки придерживается Владимир Шаповалов. Он не исключает, что в обозримом будущем Киеву придётся получать поддержку уже не только от КНР, но и, возможно, от России и Кубы.

«Именно эти государства оказали ранее поддержку Италии. К сожалению, сейчас ни одна страна не застрахована от того, чтобы оказаться в положении Италии. А справляться с кризисом Украине придётся в условиях и без того подорванной экономики с разрушенной системой здравоохранения», — отметил Шаповалов.

По его мнению, эпидемия может обнажить ошибочность курса, которому украинское руководство следовало на протяжении последних лет.