Кризис управления: почему в Европе недовольны действиями Брюсселя в условиях пандемии коронавируса

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Евросоюз во время пандемии коронавируса не справляется со своей главной задачей — поддержанием функционирования единого рынка. По словам эстонского лидера, у людей сейчас «много вопросов по поводу солидарности в Европейском союзе». Ранее с критикой деятельности Брюсселя в условиях пандемии выступали в Италии и Германии. Эксперты считают, что нынешняя эпидемия негативно повлияет на декларируемое единство между членами Евросоюза и станет для ЕС проверкой на прочность.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия руководства Евросоюза в условиях пандемии коронавируса COVID-19. С соответствующим заявлением Кальюлайд выступила в эфире государственного канала ETV. По её словам, «у многих людей сейчас есть много вопросов по поводу солидарности в ЕС».

«Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей — обеспечивать функционирование единого рынка. Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы», — пояснила эстонский лидер.

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Кальюлайд добавила, что для обеспечения движения товаров через границу нужен «настойчивый» разговор с партнёрами по Евросоюзу. Она подчеркнула, что сейчас подобные вопросы активно обсуждаются, например, с Германией, которая сотрудничает с Эстонией для быстрого возвращения застрявших на немецко-польской границе эстонских граждан.

«Однако такие договорённости скорее становились результатом двусторонних переговоров, чем соблюдения общих принципов ЕС», — добавила президент Эстонии.

С критикой в адрес Брюсселя ранее выступил и другой эстонский политик — вице-спикер парламента страны Сийм Каллас. Он заявил, что управление Евросоюзом в условиях пандемии коронавируса хромает.

По мнению Калласа, ЕС не смог противостоять тому, что страны организации сами закрыли внутренние границы, а движение через них было хаотично остановлено.

Итальянское разочарование

Действия Брюсселя в условиях пандемии подверглись критике ещё ряда европейских стран. Больше всего бездействием ЕС недовольны в Италии, которая сильнее всего в Европе пострадала от распространения коронавируса.

Так, представитель Италии в ЕС Маурицио Массари ещё 10 марта заявил, что бездействие Брюсселя в отношении его страны продемонстрировало отсутствие единства.

Больница с пациентами, инфицированными коронавирусом, в Италии

Reuters

© Flavio Lo Scalzo

«Италия просила активировать механизм Евросоюза по гражданской обороне для поставок медицинского оборудования для индивидуальной защиты. Но, к сожалению, ни одна страна ЕС не ответила на призыв Еврокомиссии. Только Китай ответил на двусторонней основе. Определённо, это не является хорошим примером европейской солидарности», — отметил чиновник в статье для издания Politico.

Вместо соседей по Евросоюзу помощь Италии, которая больше всего пострадала от коронавируса среди европейских стран, оказал не только Китай, но и Россия. Москва направила на Аппенинский полуостров 14 военных самолётов с медицинской помощью и врачами необходимых специальностей.

На этом фоне местные политики заговорили о необходимости снятия антироссийских санкций, которые негативно сказываются на итальянской экономике.

Так, 21 марта глава ассоциации итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale Александро Мария Тирелли заявил, что санкции в условиях коронавируса необходимо отменить.

«Санкции против России — это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около $3 млрд в год», — приводит слова Тирелли РИА Новости.

Более того, Тирелли заявил, что Италия должна получить автономию от ЕС в ведении внешней политики и сама выбирать торговых партнёров.

Недовольные соседи

Подверг критике руководство ЕС и президент Сербии Александр Вучич.

«Не буду сейчас делать политических выводов, но мы поняли, что не существует международная или европейская солидарность, всё это были сказки на бумаге», — заявил президент Сербии, которая с 2009 года имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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Так Вучич прокомментировал запрет на экспорт медикаментов и медоборудования из ЕС, о котором ему сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Когда им нужны были сербские деньги, тогда они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и сербские деньги не помогают. Спасибо им большое за это, верьте мне, я найду способ их «отблагодарить», — приводит слова Вучича агентство РИА Новости.

С критикой действий главы Еврокомиссии выступили и немецкие депутаты Европарламента. По их мнению, те меры, которые предлагает принять Брюссель, должны были быть приведены в действие гораздо раньше.

«Слишком поздно, слишком медленно, слишком мало. В общем и целом реакция Еврокомиссии в вопросе противодействия коронавирусу разочаровывает», — приводит издание Der Spiegel слова Бернда Ланге, члена Европарламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Это мнение разделяет и представитель партии «Зелёных» по вопросам европейской политики Франциска Брантнер: «Теперь все сосредоточены только на себе самих. Нет никого, кто сказал бы: «Давайте мы разделим это бремя, мы всё организуем».

Внутренняя изоляция

Напомним, 16 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам — членам ЕС ввести временный запрет для иностранцев на въезд в Шенгенскую зону сроком на 30 дней. Этот запрет касался внешних границ Союза.

Однако ещё до предложения главы ЕК некоторые члены Союза начали принимать самостоятельные меры по закрытию собственных границ внутри ЕС. Так, Чешская Республика полностью закрыла свои границы, нарушив условия Шенгенского соглашения, к которому она присоединилась в 2007 году. К таким же мерам прибегли, в частности, Польша и Венгрия.

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Урсула фон дер Ляйен осудила подобные меры, и призвала разблокировать внутренние границы стран ЕС, чтобы решить проблему транспортных пробок на границах и предоставить гражданам различных стран ЕС возможность вернуться домой. В частности, такая проблема возникла на границе Германии и Польши, где застряли тысячи граждан Прибалтики.

Эпидемия коснулась и общей экономической политики Евросоюза. Так, 23 марта министры финансов распространили заявление, в котором сообщалось о приостановке Пакта стабильности и роста. Этот пакт обязывает страны Евросоюза соблюдать определённые макроэкономические критерии, например, годовой дефицит бюджета членов ЕС не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг — 60% ВВП.

Глава Еврокомиссии также выдвинула предложение о том, чтобы члены ЕС получили возможность не отправлять обратно в Брюссель неиспользованные средства из фонда регионального развития, а пустить их на борьбу с коронавирусом. Речь идёт примерно о €37 млрд.

При этом распределение средств явно не пропорционально тяжести обстановки в той или иной стране, отмечают эксперты. Так, самую большую сумму в €7,5 млрд получит Польша, тогда как наиболее пострадавшей от пандемии Италии, согласно плану, отводится €2,3 млрд.

Подорванное единство

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что в этот критический момент выяснилось, что у ЕС нет необходимых механизмов для существования в условиях пандемии.

«В данном случае Эстония может лишь обратить внимание на эту проблему, поскольку никакой возможности для исправления ситуации в рамках нынешнего устройства Евросоюза не существует. Ранее подобных проблем попросту не возникало. Возможно, теперь в Брюсселе задумаются о реформах для того, чтобы подготовиться к таким ситуациям в будущем», — отметил политолог.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, кризисная ситуация показала хрупкость европейского единства.

«Жители Эстонии настолько же безразличны чиновникам ЕС, насколько им безразлично население Новой Гвинеи. Президент Эстонии просто не понимает, что так будет всегда», — отметил эксперт, комментируя слова Керсти Кальюлайд.

Единство ЕС уже было подорвано выходом Великобритании, а при ситуации с пандемией выяснилось, что члены Союза будут защищать прежде всего свои индивидуальные интересы, отметил Брутер.

«Евросоюз — это некий зонтик, который призван скрывать существенные внутренние противоречия между странами региона. Сейчас решения в ЕС принимают Франция и Германия, которые одновременно ухудшают отношения между собой и достаточно безразличны ко всем остальным, что хорошо видно на примере Италии и Испании, которым никто в Европе помогать не собирался», — пояснил эксперт.

Эпидемия поставила под угрозу концепцию европейской солидарности, и наиболее наглядным примером является Италия, которая обратилась за помощью к ЕС и другим европейским странам и не получила отклика на свой призыв, отметил в беседе с RT Владимир Оленченко.