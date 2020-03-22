«14-дневный карантин является разумной мерой»: в Роспотребнадзоре рассказали об инкубационном периоде COVID-19

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Сергей Гусаров
Согласно последним исследованиям, средний инкубационный период коронавирусной инфекции COVID-19 составляет немногим более пяти дней. К таким выводам пришли специалисты Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса по итогам анализа открытых данных. В связи с этим в Роспотребнадзоре отметили, что используемый сейчас в отношении лиц с подозрением на заражение двухнедельный карантинный период является разумной мерой предосторожности. Тем временем власти Москвы, где зарегистрировано 137 из 306 случаев заболевания COVID-19 в России, сообщили, что город не испытывает проблем с поставками продовольствия. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что, несмотря на другие ограничения, столичное метро закрываться не будет.
«14-дневный карантин является разумной мерой»: в Роспотребнадзоре рассказали об инкубационном периоде COVID-19
  • Проведение анализа проб на коронавирусную инфекцию COVID-19
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Согласно последним исследованиям, средний инкубационный период вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 составляет немногим более пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на данные, опубликованные американской Школой общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.

Такой показатель получили в результате анализа общедоступных данных об инфекциях, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем респираторного заболевания COVID-19.

«Данный медианный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, наталкивает на мысль, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно заражённых коронавирусом, является разумной мерой предосторожности», — отметили в РПН.

Проведённый анализ также позволяет предположить, что примерно у 97,5% людей, у которых проявляются симптомы коронавирусной инфекции, это происходит в течение 11,5 дня после заражения. По данным исследователей, на каждые 10 тыс. человек лишь у 101 будут проявляться симптомы заболевания после прохождения 14-дневного карантина.

В ведомстве указали, что карантин может в конечном счёте остановить распространение инфекции, несмотря на отдельные случаи, когда инкубационный период превышает две недели.

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«Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения. Данный инкубационный период для SARS-CoV-2 находится в том же самом диапазоне, что и SARS-CoV (другой инфицирующий человека коронавирус, ставший причиной крупной вспышки в Гонконге и южной части Китая в 2002—2004 годах). Для коронавируса MERS-CoV, ставшего причиной нескольких сотен случаев заражения на Ближнем Востоке, с относительно высоким уровнем смертности предполагаемый средний инкубационный период составляет пять-семь дней», — добавили в Роспотребнадзоре.

По последним данным, в России зафиксировано более 300 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки выявлено 53 новых случая в 18 регионах страны.

Самое большое количество новых заболевших — 17 обнаружено в Московской области. Ещё шесть выявлено в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области. В связи с распространением инфекции под надзором медиков в России находятся более 36 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, во всём мире насчитывается около 306 тыс. подтверждённых случаев заражения COVID-19, 225 тыс. из которых — вне Китая. На территории Китая было зафиксировано примерно 81 тыс. случаев заболевания (более 72 тыс. человек уже выздоровели).

За сутки прирост заболевших в Китае составил 82 случая, в остальном мире — 31,7 тыс. (+16,4%).

«Метро будет работать»

В российской столице, где выявлено 137 случаев заболевания, в связи с распространением вируса действуют специальные меры. В частности, с 21 марта по 12 апреля закрыты государственные школы, запрещены досуговые мероприятия с участием более 50 человек.

Также введены требования по карантину для горожан, которые вернулись из заграничных поездок из ряда государств, таких как Китай, Иран, США, Южная Корея, Великобритания, а также всех стран Евросоюза и других европейских государств, не входящих в состав ЕС.

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не собираются закрывать городской метрополитен: «Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии».

Он пояснил, что если московское метро будет остановлено, то потом потребуется около полугода, чтобы восстановить его работу. «Поэтому при любой ситуации метро будет работать», — цитирует Собянина РИА Новости.

Кроме того, градоначальник уделил внимание вопросу поставок в столицу продовольствия.

«На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем нет. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок. Кто-то уезжает на дачу, кто-то, согласно решениям, находится на домашнем карантине. Поэтому такие люди делали запас», — сказал мэр, отметив, что в целом по стране повышенный спрос на ряд товаров начал спадать.

  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Оценка из Европы

Принятые российской стороной меры по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 были оценены за рубежом. Так, немецкий журналист Андре Баллин в статье для австрийского издания Der Standard заявил, что благодаря действиям властей ситуация с вирусом в РФ остаётся спокойной.

В своей статье Баллин отметил, что российские органы безопасности действовали решительнее своих коллег из европейских стран. В частности, он упомянул закрытие сухопутных границ с Китаем в конце января, последующую приостановку авиационного сообщения в феврале, а также ограничения на въезд для жителей КНР и других стран, где COVID-19 получила распространение.

Журналист также отмечает, что на раннем этапе распространения вируса России повезло, поскольку на территории страны оказались лишь двое заражённых, болезнь у которых удалось выявить на раннем этапе. Напомним, речь идёт о двух гражданах КНР, которые успешно прошли лечение в Забайкальском крае и Тюмени.

Баллин заключил, что принятые российскими властями меры по ограничению распространению вируса предоставили России преимущество, которое может быть использовано для замедления распространения COVID-19.

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