Не представляют опасности для окружающих: в России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов

В Забайкальском крае из больницы выписали гражданина Китая, который переболел коронавирусом нового типа. В медучреждении отметили, что заболевание у мужчины протекало в лёгкой форме, и сейчас он не представляет опасности для окружающих. Накануне в Тюмени из больницы выписали китайскую студентку, ранее также госпитализированную с коронавирусом. Таким образом, в России больше нет пациентов с заболеванием, которому Всемирная организация здравоохранения присвоила название COVID-2019.

Проходивший лечение от коронавируса в Чите гражданин Китая Ван Юньбин выздоровел и был выписан из Краевой клинической инфекционной больницы. Как отметил главврач учреждения Сергей Юрчук, Юньбин находился на лечении с 26 января.

«Мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Заболевание у него протекало в лёгкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих», — подчеркнул Юрчук.

При этом в пресс-службе Минздрава Забайкальского края сообщили, что жена и дочь Ван Юньбина останутся под наблюдением врачей как лица, контактировавшие с больным. Семью гражданина КНР выпишут из стационара после двух подтверждённых отрицательных анализов на коронавирус. По предварительным данным, это может произойти до конца недели.

Накануне в Тюмени из больницы выписали студентку из Китая, у которой ранее обнаружили коронавирус. Лабораторные анализы показали, что девушка здорова.

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«Её выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные», — цитирует РИА Новости директора областного Департамента здравоохранения Инну Куликову.

С учётом этой информации, в России больше нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — оба инфицированных на территории РФ официально выписаны из медучреждений.

Вместе с тем, Куликова рассказала об отрицательных анализах на коронавирус, взятых у прибывших из Китая людей. Речь идёт от 128 россиянах, которых самолётами перевезли из Китая и поместили на двухнедельный карантин в тюменский лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель». Образцы анализов направили не только в местный институт, но и в Новосибирск. Ответы из обеих лабораторий оказались отрицательными.

По словам главы тюменского Департамента здравоохранения, один из пациентов карантинного центра для эвакуированных из Китая продолжает лечение, не связанное с коронавирусной инфекцией, двое других — здоровы.

«Они чувствуют себя хорошо... Разницы, где находиться — в инфекционной больнице или «Градостроителе» — нет», — отметила Куликова.

Лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» в 30 км от Тюмени

РИА Новости

В свою очередь, руководитель тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо уточнила, что у находящихся на карантине возьмут повторные анализы на десятый и 12-й день. Люди смогут отправиться домой при условии отрицательных результатов тестов.

Также стало известно о побеге из инфекционного отделения Боткинской больницы жительницы Санкт-Петербурга, которая вернулась домой после путешествия в КНР. По итогам поездки её поместили на двухнедельный карантин, но как сообщает «Фонтанка», женщина самовольно покинула больницу вопреки предписаниям оставаться в учреждении на протяжении 14 дней. Теперь ей грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Торговля масками и препаратами

На этом фоне стало известно, что в ряде российских регионов существенно выросла цена на медицинские маски. Ранее ФАС пригрозила аптечным сетям, практикующим подобную ценовую политику, мерами антимонопольного регулирования.

Так, краевое управление ФАС по Пермскому краю сообщает, что в ряде местных аптечных сетей отмечено семикратное повышение цен на маски. Кроме того, сообщается о подорожании масок у крупных поставщиков.

«Так, если в декабре 2019 года розничные аптечные сети имели возможность закупить у крупных оптовых поставщиков медицинские маски по цене от 1,04 рубля за штуку, то в феврале 2020 года средняя стоимость средства индивидуальной защиты выросла до 7 рублей за штуку», — сообщили в пресс-службе УФАС по Пермскому краю.

Ведомство также запустило проверку рекламы медицинского препарата, которому одна из региональных аптек приписала способность бороться с коронавирусом. ФАС обратилась в специализированные учреждения.

В Пермском государственном медицинском университете имени академика Е.А. Вагнера заявили ФАС об отсутствии данных о подобных свойствах товара. В учреждении также указали, что средства специфической профилактики коронавирусной инфекции находятся на стадии разработки.

Сотрудник аптеки продает медицинские маски во Владивостоке

РИА Новости

© Виталий Аньков

Кроме того, в Москве ФАС обнаружила несколько клиник, которые предоставляют неверные сведения о диагностике коронавируса. В ведомстве отметили, что такая политика является необоснованной не только с медицинской, но и с этической точки зрения.

«Это очередная попытка нажиться, используя волнение людей за своё здоровье. К таким действиям относится и повышение цен на необходимые товары в условиях ажиотажного спроса, и реклама несуществующих услуг. Всё это безнравственно, и будет жёстко пресекаться», — заявил замглава ФАС России Андрей Цариковский.

Новое название

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке коронавируса неизвестного типа. Эпицентром заболевания стала провинция Хубэй, но впоследствии вирус распространился по КНР и за её пределы. Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в Китае, согласно последним данным Госкомитета по делам здравоохранения страны, превысило отметку в 44,6 тыс. Скончались свыше 1,1 тыс. человек, выздоровело более 4,7 тыс.

Кроме Китая наибольшее количество случаев заражения вирусом зафиксировано в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Австралии, Германии и США.

В каких странах зафиксирован новый коронавирус

Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения присвоила вирусу новое название, сказал на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«У нас теперь есть официальное название для нового коронавируса — COVID-2019​​​. Согласно согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти имя, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, лёгкое для произношения и связанное с заболеванием», — приводит его слова РИА Новости.

Гебрейесус пояснил, что CO — это коронавирус, VI — это вирус и D обозначает заболевание. Прежде вирус был известен под обозначением 2019-nCoV, позднее власти КНР присвоили заболеванию временное обозначение Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP.

Добавим, что представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР в ходе брифинга 12 февраля сообщил: темпы роста числа больных постепенно снижаются. Так, за последнюю неделю этот показатель упал на 48,2%.

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьёзная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции. Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост

подтверждённых случаев инфицирования был зафиксирован 4 февраля и составил 3887 человек. К 11 февраля этот показатель снизился до 2015 новых случаев в день», — цитирует ТАСС представителя ведомства.