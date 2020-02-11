ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

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Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
  • Reuters

«Теперь есть название для заболевания 2019-nCoV: COVID-19», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Перед специалистами стояла задача выбрать название, которое не имело бы географической привязки, а также не указывало бы на определённых животных, людей или группы, добавили в ВОЗ.

Там отметили, что название имеет значение для предотвращения использования других имён, которые могут быть неточными и несут риски клеймить носителей.

Ранее власти Китая дали новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumonia — «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса».

11 февраля в Женеве стартовал двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.

В форуме примут участие порядка 400 экспертов из разных стран.

По последним данным, число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 1016, заражённых — до 42 638.

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