ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.

«Теперь есть название для заболевания 2019-nCoV: COVID-19», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

🚨 BREAKING 🚨



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros#COVID19pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

Перед специалистами стояла задача выбрать название, которое не имело бы географической привязки, а также не указывало бы на определённых животных, людей или группы, добавили в ВОЗ.

Там отметили, что название имеет значение для предотвращения использования других имён, которые могут быть неточными и несут риски клеймить носителей.

Ранее власти Китая дали новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumonia — «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса».

11 февраля в Женеве стартовал двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.

В форуме примут участие порядка 400 экспертов из разных стран.

По последним данным, число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 1016, заражённых — до 42 638.