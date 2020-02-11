ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
- Reuters
«Теперь есть название для заболевания 2019-nCoV: COVID-19», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
🚨 BREAKING 🚨— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020
"We now have a name for the #2019nCoV disease:
COVID-19.
I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"
-@DrTedros#COVID19pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk
Перед специалистами стояла задача выбрать название, которое не имело бы географической привязки, а также не указывало бы на определённых животных, людей или группы, добавили в ВОЗ.
Там отметили, что название имеет значение для предотвращения использования других имён, которые могут быть неточными и несут риски клеймить носителей.
Ранее власти Китая дали новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumonia — «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса».
11 февраля в Женеве стартовал двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.
В форуме примут участие порядка 400 экспертов из разных стран.
По последним данным, число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 1016, заражённых — до 42 638.