В Женеве открылся глобальный форум ВОЗ по вопросам коронавируса
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- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы надеемся, что одним из итогов этой встречи станет согласованная дорожная карта для исследований, которая согласует вокруг себя учёных и доноров», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В форуме примут участие порядка 400 экспертов из разных стран. Основная цель мероприятия — выявить пробелы в данных о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия по разработке методов лечения и вакцин.
От России в форуме примут участие специалисты Роспотребнадзора.
По последним данным, число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 1016, заражённых — до 42 638.