В Женеве открылся глобальный форум ВОЗ по вопросам коронавируса

В Женеве стартовал двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что одним из итогов этой встречи станет согласованная дорожная карта для исследований, которая согласует вокруг себя учёных и доноров», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В форуме примут участие порядка 400 экспертов из разных стран. Основная цель мероприятия — выявить пробелы в данных о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия по разработке методов лечения и вакцин.

От России в форуме примут участие специалисты Роспотребнадзора.

По последним данным, число погибших от последствий заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 1016, заражённых — до 42 638.