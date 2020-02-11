В Тюмени выписали студентку, у которой ранее выявили коронавирус

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Китайскую студентку, у которой было зафиксировано заражение новым коронавирусом, выписали из больницы в Тюмени. Об этом рассказала директор областного Департамента здравоохранения Инна Куликова.
В Тюмени выписали студентку, у которой ранее выявили коронавирус
  • РИА Новости

«Все последующие лабораторные исследования показали, что всё у этой девушки хорошо. Сегодня её выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные», — цитирует Куликову РИА Новости.

10 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, готовятся к выписке.

31 января в правительстве заявили, что в России были выявлены два первых случая заражения коронавирусом. Оба заболевших являются гражданами Китая. 

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, у заражённых была обнаружена лёгкая форма заболевания, вычленить штамм у них не представляется возможным.

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