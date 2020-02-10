Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке

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Два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке
  • РИА Новости

«Как вы знаете, двум гражданам Китая был поставлен диагноз «инфекция, вызванная новым коронавирусом». Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме. На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке», — цитирует ТАСС Попову.

По её словам, как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке.

31 января в правительстве заявили, что в России были выявлены два первых случая заражения коронавирусом.

Оба заболевших являются гражданами Китая. 

Как заявляли во Всемирной организации здравоохранения, распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться

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