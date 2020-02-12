Число жертв коронавируса в КНР возросло до 1113

Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 1113.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что число зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса в стране достигло 44 653.

«По состоянию на полночь 11 февраля... болеют 38 800 человек (8204 человека находятся в тяжёлом состоянии), 4740 человек выписаны из больниц и 1113 скончались», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о смерти от коронавируса 1016 человек в Китае.