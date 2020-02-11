В России выпускают более миллиона медицинских масок в день

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эфире Первого канала сообщил, что объём производства медицинских масок в России в сутки составляет 1,2 млн штук.

«В России существуют три крупных предприятия по производству масок, в сутки они изготавливают 900 тыс. штук. С учётом более мелких предприятий в России производится 1,2 млн масок», — приводит РИА Новости слова Мантурова.

Он допустил, что объём производства может быть увеличен до 1,5 млн в сутки, и отметил недопустимость повышения цен на медицинские маски.

Также Мантуров заявил, что Россия направила в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи.

Ранее он сообщал, что в Минпромторге предпринимают всё необходимое, чтобы не допустить дефицита медицинских масок в России.