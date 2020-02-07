Минпромторг прокомментировал ситуацию с медицинскими масками

В Минпромторге предпринимают всё необходимое, чтобы не допустить дефицита медицинских масок в России. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы делаем всё для того, чтобы этого (дефицита. — RT) не случилось, исходя из того, что это такой неожиданный всплеск и запрос не только населением, потому что и в аптечном сегменте в том числе шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Мантурова, министерство находится в контакте с каждым из производителей данного вида продукции.

«Мы пока не заинтересованы в том, чтобы вводить какие-либо ограничения в аптечном сегменте», — сказал министр.

Кроме того, Мантуров считает, что российские предприятия в состоянии нарастить объём производства медицинских масок до 1 млн штук в день.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей.