В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей.

Как указали в ведомстве, данная тенденция связана с ростом спроса на медицинские маски.

«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.

Вместе с этим уточняется, что представители аптечных сетей отмечают повышенный спрос на медицинские маски не во всех субъектах России.

Ранее в ФАС предложили создать оперативный штаб из-за цен на медицинские маски.

7 февраля сообщалось, что администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также с риском проникновения коронавируса.