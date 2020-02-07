ФАС предложила создать оперативный штаб из-за цен на медицинские маски

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает создать оперативный штаб с участием властей российских регионов, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов из-за ситуации с ценами на медицинские маски.
ФАС предложила создать оперативный штаб из-за цен на медицинские маски
  • РИА Новости

«Мы считаем, что сегодня как никогда необходима скоординированная работа региональных властей по аналогии с той, которая идёт на правительственном уровне», — цитирует ТАСС статс-секретаря — заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.

Ранее в ФАС заявили, что рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей зафиксирован почти во всех регионах России.

Сообщалось, что администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также с риском проникновения коронавируса.

По словам главы краевого бюджетного учреждения «Фармация» Дениса Улыбышева, на складах имеется около 40 тыс. масок, а 12 февраля поступит ещё 50 тыс. штук.

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