В Хабаровске введут масочный режим

Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.

«В обязательном порядке носить маски должны будут работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики — все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей», — сообщили в администрации.

Как напомнила замначальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик, маски следует носить в помещениях, а менять их нужно каждые два часа.

По словам главы краевого бюджетного учреждения «Фармация» Дениса Улыбышева, на складах имеется порядка 40 тыс. масок, а 12 февраля поступят ещё 50 тыс. штук.

Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию с целью приёма обращений по вопросам, касающимся отсутствия в аптеках медицинских масок, а также препаратов на фоне распространения коронавируса.