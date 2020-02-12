В Германии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом

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В Германии общее число заражённых новым типом коронавируса возросло до 16 после того, как в Баварии зафиксировали два новых случая заражения.
В Германии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на баварское министерство здравоохранения.

«В настоящее время, по состоянию на 18:00 (20:00 мск), в Баварии зарегистрировано в общей сложности 14 подтверждённых случаев коронавируса», — указано в сообщении.

Отмечается, что ещё два случая заболевания ранее были обнаружены вне Баварии среди эвакуированных из китайской Ухани граждан ФРГ.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил об эвакуации 20 человек из Ухани.

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