Глава МИД ФРГ сообщил об эвакуации 20 человек из Ухани

Германия эвакуировала из китайской Ухани 20 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Германии в Twitter.

«Я удовлетворен эвакуацией дополнительно 20 немцев и членов их семей британским чартерным бортом из Уханя. Мы очень благодарны нашим британским друзьям, с которыми мы работали в последние дни интенсивно и в доверительном ключе, чтобы сделать эвакуацию возможной», — рассказал Маас.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб сообщил, что Великобритания эвакуировала из китайской Ухани более 200 человек, самолёт приземлился на на базе ВВС Брайз Нортон.

30 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.