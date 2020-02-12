Коронавирус у россиян на борту лайнера в Японии не обнаружен

Среди заражённых коронавирусом пассажиров судна Diamond Princess, которое находится на карантине около японского города Иокогама, нет россиян. Об этом сообщили в посольстве России в Японии.

Reuters

«На данный момент среди граждан России нет заболевших», — приводит РИА Новости заявление представителя ведомства. Ранее на борту Diamond Princess зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что японские власти действуют хаотично и несистемно в отношении круизного судна Diamond Princess, на борту которого находятся около 3,7 тыс. пассажиров.