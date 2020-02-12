Коронавирус у россиян на борту лайнера в Японии не обнаружен
- Reuters
«На данный момент среди граждан России нет заболевших», — приводит РИА Новости заявление представителя ведомства.
Ранее на борту Diamond Princess зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что японские власти действуют хаотично и несистемно в отношении круизного судна Diamond Princess, на борту которого находятся около 3,7 тыс. пассажиров.