Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера Diamond Princess
- Reuters
«Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно, и эти действия вызывают большие вопросы», — приводит РИА Новости её заявление в эфире «Русского радио».
Ранее посольство России в Японии сообщило, что среди 24 находящихся на борту россиян заболевших коронавирусом нет.
По последним официальным данным, количество заражённых новым типом коронавирусом на Diamond Princess выросло до 130.