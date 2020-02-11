Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера Diamond Princess

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Японские власти действуют хаотично и несистемно в отношении круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Иокогама. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера Diamond Princess
  • Reuters

«Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно, и эти действия вызывают большие вопросы», — приводит РИА Новости её заявление в эфире «Русского радио».

Ранее посольство России в Японии сообщило, что среди 24 находящихся на борту россиян заболевших коронавирусом нет.

По последним официальным данным, количество заражённых новым типом коронавирусом на Diamond Princess выросло до 130.

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