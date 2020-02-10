Ещё у 60 человек выявлен коронавирус на круизном лайнере в Японии

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Число заразившихся коронавирусом нового типа на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии увеличилось на 60 человек. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японский Минздрав.
Ещё у 60 человек выявлен коронавирус на круизном лайнере в Японии
  • Reuters

Таким образом, общее число инфицированных достигло 130.

Накануне считалось, что заболели 70 пассажиров и членов экипажа из почти 3700 человек на борту круизного лайнера.

На судне находятся 24 россиянина. Сообщений об их заражении не поступало.

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