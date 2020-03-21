Сирия прекращает международное авиасообщение

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Сирийские власти приостанавливают международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Сирия прекращает международное авиасообщение
  • Reuters

«Последний рейс прибудет из Москвы завтра, после этого будут приостановлены все рейсы из Сирии и в страну», — приводит РИА Новости слова министра транспорта САР Али Хамуда.

По словам министра, авиавласти стран, куда выполняются рейсы из Сирии, были заранее предупреждены о данной мере.

17 марта пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявил, что в Сирии не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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