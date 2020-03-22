Глава МОК: отмена Игр в Токио разрушит олимпийские мечты

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу возможной отмены Игр 2020 года в Токио из-за распространения коронавируса.
Глава МОК: отмена Игр в Токио разрушит олимпийские мечты
  • globallookpress.com

«Для этой ситуации нет идеального решения. Вы не можете переносить Олимпийские игры, как футбольный матч на следующую субботу», — цитирует Баха SWR Sport.

По его мнению, можно будет действовать только в случае чётких оснований для принятия решения. Он также отметил, что комитет следит за развитием ситуации с коронавирусом.

«Отмена Игр разрушит олимпийские мечты более 11 тысяч спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов и команды беженцев. Отмена была бы наименее справедливым решением», — добавил Бах.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 270 тыс., свыше 11 тыс. человек скончались.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух призвал людей объединиться во время эпидемии коронавируса.

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