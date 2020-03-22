В Москве заявили об отсутствии планов закрывать метро из-за COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что столичные власти не собираются закрывать городской метрополитен на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве заявили об отсутствии планов закрывать метро из-за COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что если московское метро будет остановлено, то потом в итоге потребуется полгода, чтобы восстановить его работу.

«Поэтому при любой ситуации метро будет работать», — добавил он.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что все столичные поликлиники перешли на новый формат работы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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