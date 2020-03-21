В Москве заявили о переходе поликлиник города на новый формат работы

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что все столичные поликлиники перешли на новый формат работы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«За эту неделю мы полностью перестроили всю работу наших поликлиник. Там, где в зданиях был второй вход, он сейчас работает только на приём больных с ОРВИ. Во всех зданиях поликлиник на входе обязательно выдают маски, а также человек проходит термометрию», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она указала, что также была усилена работа надомных служб. По её словам, уже сейчас всех предупреждают о том, что при наличии симптомов ОРВИ «нужно вызвать врача на дом, а не приходить в поликлинику».

Ранее Ракова сообщила, что восемь пациентов московских больниц, которые поступили туда с коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели.