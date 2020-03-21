Восемь заражённых коронавирусом человек выздоровели в больницах Москвы

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Восемь пациентов московских больниц, которые поступили туда с коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Восемь заражённых коронавирусом человек выздоровели в больницах Москвы
  • РИА Новости

«У нас есть хорошая новость. Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, прошли лечение и теперь полностью выздоровели. На сегодняшний день все они выписаны», — сказала она журналистам. Её слова приводит ТАСС.

Как сообщили 21 марта в Роспотребнадзоре, в России под медицинским наблюдением находятся 36 540 человек.

По данным на 20 марта, в стране зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. В Москве, по последним данным, зарегистрирован 131 случай заражения.

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