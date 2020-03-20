Попова: 90% заболевших коронавирусом россиян заразились за границей
«Сегодня Россия имеет 90% заболевших людей, которых мы выявили здесь... привёзших... инфекцию из-за рубежа... Из общего списка у нас 11 человек, которые заболели в России, но каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привёз вирус из-за рубежа», — приводит её слова в эфире радио «Комсомольская правда» ТАСС.
20 марта в девяти регионах России было выявлено 54 случая заражения COVID-19.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось со 199 до 253.
При этом в Москве, по последним данным, зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией.