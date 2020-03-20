Попова: 90% заболевших коронавирусом россиян заразились за границей

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Подавляющая часть россиян, у которых подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, заразились за границей. В России заболели только 11 человек, близко контактировавших с инфицированными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: 90% заболевших коронавирусом россиян заразились за границей

    «Сегодня Россия имеет 90% заболевших людей, которых мы выявили здесь... привёзших... инфекцию из-за рубежа... Из общего списка у нас 11 человек, которые заболели в России, но каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привёз вирус из-за рубежа», — приводит её слова в эфире радио «Комсомольская правда» ТАСС.

    20 марта в девяти регионах России было выявлено 54 случая заражения COVID-19.

    Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось со 199 до 253.

    При этом в Москве, по последним данным, зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией.

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