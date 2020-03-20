В Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 131

В Москве за сутки подтверждено ещё 33 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в столице увеличилось до 131.

Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.

«В столице зарегистрирован 131 случай заболевания. Большинство случаев — завозные... Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие», — говорится в заявлении.

Среди заражённых — двое несовершеннолетних. Один из них не посещал школу после возвращения в Россию, второй школьник не ходил на занятия с 12 марта, в настоящее время его школа закрыта на карантин.

По данным оперштаба, большинство заболевших посещали страны Европы.

«Большинство из близких контактов находятся дома в режиме самоизоляции, семь человек госпитализированы в стационары Москвы», — уточнили в оперштабе.

Всего 20 марта в девяти регионах России было выявлено 54 случая заражения COVID-19.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 199 до 253.