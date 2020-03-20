Новые случаи заражения коронавирусом выявили в девяти регионах России

В девяти регионах России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в девяти регионах», — приводит РИА Новости сообщение.

Так, 33 случая были зафиксированы в Москве, в Якутии — шесть, по четыре — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях.

Ещё по одному — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Как следует из оперативных данных, в России общее число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось со 199 до 253.

19 марта случаи заболевания были зафиксированы в 23 российских регионах.