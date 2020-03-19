Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на оперативный штаб.

«За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации в 23 регионах», — говорится в сообщении.

Так, 12 случаев зафиксировано в Москве, в Московской и Свердловской областях — по пять, в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях — по три случая.

Ещё по два случая зарегистрировали в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях, а также в Краснодарском крае.

По одному случаю в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской и Тверской областях, а также в Пермском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском АО, Санкт-Петербурге, Республике Чувашия.

Ранее в оперштабе сообщили о выявлении за сутки в России 52 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зарегистрированных в стране случаев достигло 199.

17 марта новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 15 регионах России.