В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
- РИА Новости
Как отмечается, случаев смерти от COVID-19 в стране не зафиксировано.
Ранее стало известно, что в России подготовлено более 55 тыс. инфекционных коек, а также закуплено свыше 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Как отмечал премьер России Михаил Мишустин, на фоне ситуации с распространением вируса нет оснований для паники.
18 марта в России было выявлено 33 новых случая заражения COVID-19.