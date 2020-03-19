В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

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В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось с 147 до 199. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
  • РИА Новости

Как отмечается, случаев смерти от COVID-19 в стране не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в России подготовлено более 55 тыс. инфекционных коек, а также закуплено свыше 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Как отмечал премьер России Михаил Мишустин, на фоне ситуации с распространением вируса нет оснований для паники.

18 марта в России было выявлено 33 новых случая заражения COVID-19. 

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