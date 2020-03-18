В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, теперь в стране зарегистрировано 147 заболевших.
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
  • © Robert Michael/dpa
  • globallookpress.com

Как пишет Интерфакс, из 33 зафиксированных случаев 31 выявлен в Москве, один — в Томской области, ещё один — в Новосибирской области.

17 марта новые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в 15 регионах России

Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, всего случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 регионах

Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что ситуация с распространением COVID-19 в России находится под контролем.

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