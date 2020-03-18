В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
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Как пишет Интерфакс, из 33 зафиксированных случаев 31 выявлен в Москве, один — в Томской области, ещё один — в Новосибирской области.
17 марта новые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в 15 регионах России.
Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, всего случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 регионах.
Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что ситуация с распространением COVID-19 в России находится под контролем.