В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, теперь в стране зарегистрировано 147 заболевших.

Как пишет Интерфакс, из 33 зафиксированных случаев 31 выявлен в Москве, один — в Томской области, ещё один — в Новосибирской области.

17 марта новые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в 15 регионах России.

Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, всего случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 регионах.

Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что ситуация с распространением COVID-19 в России находится под контролем.