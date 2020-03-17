Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Ранее стало известно, что число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 114.

«За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Москве — четыре случая, в Самарской, Калининградской, Тверской областях — по два.

Также по одному случаю заражения в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях.

Сообщается, что в Красноярском крае, Республике Татарстан, Республике Хакасия также зафиксировано по одному новому случаю COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на 17 марта в стране выявлено 114 случаев заражения COVID-19.

По её словам, всего случаи зафиксированы в 26 регионах, 104 из них являются завозными, десять — контактными.

Ситуацию с распространением коронавируса в мире и в России также прокомментировал российский лидер Владимир Путин.

Подробнее — в материале RT.