Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России находится под контролем. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Эта внешняя угроза не могла, безусловно, обойти стороной и Россию. Тем более что часть нашей большой страны, значительная часть, находится на востоке, на Дальнем Востоке, за Уралом, а значительная часть населения проживает у нас в европейской части. У нас есть контакты и с одними государствами мира, и с другой частью мира», — сказал глава государства.

Как отметил президент, вирус «никогда не имел никаких государственных границ».

«Сегодня это особая ситуация с учётом большого количества перемещений людей в мире. Однако благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первую неделю развития эпидемии в мире нам удалось сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть —массовое проникновение и распространение болезни в России», — добавил он.

По словам президента, в настоящее время ситуация «в целом находится под контролем».

«В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы», — сообщил он.

Путин обратил внимание на то, что большинство государств уже столкнулись с последствиями этой болезни и в сфере здравоохранения, и в сфере экономики.

«В некоторых странах, таких, например, как у наших друзей в Китайской Народной Республике или в Республике Корея ситуация меняется, и меняется к лучшему. А вот в других государствах, в том числе в европейских странах, складывается непростая, иногда даже тяжёлая обстановка. Резко, практически каждый день, растёт число заболевших», — указал он.

Путин напомнил, что в этих странах принимаются чрезвычайные меры, меры чрезвычайного характера, включая карантин, закрытие границ, ограничение массовых мероприятий, отмену авиа- и других видов сообщения.

«В особом режиме работают или закрываются образовательные учреждения. Очевидно, что такие меры оправданны и продиктованы объективными обстоятельствами… Мы, безусловно, желаем всем нашим коллегам успехов на этом пути в борьбе с этой инфекцией», — заявил он.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заражения COVID-19.

RT вёл прямую трансляцию.