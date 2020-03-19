Более 55 тысяч мест в инфекционных больницах подготовлено в России
- АГН «Москва»
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Об этом сообщили в правительстве России.
«Развёрнуто более 55 тыс. инфекционных коек, из них более 12 тыс. — реанимационных и 396 — обсерваторов. Подготовлено 7,5 тыс. мельцеровских боксов», — говорится в опубликованном документе.
Кроме того, закуплено более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а также выделены средства для дополнительной закупки свыше 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО.
Медицинские организации обеспечены неснижаемым запасом средств индивидуальной защиты, а также лекарственными препаратами.
Ранее власти допустили усиление мер для борьбы с коронавирусом в России в случае необходимости.
По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.